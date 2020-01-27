В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 83 человека

В Афганистане потерпел крушение самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines с 83 пассажирами на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Самолет, выполнявший рейс из Кабула в Герат, упал в провинции Газни в центральной части страны.

Спасатели пока не добрались до места авиакатастрофы.

Другие подробности произошедшего пока не уточняются.

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