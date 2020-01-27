Автоновости: Старый кабриолет принцессы Дианы выставят на продажу

Одна из самых известных представительниц королевского семейства Великобритании была отнюдь не прочь иногда и сама порулить. С молотка уйдет не просто автомобиль принцессы, а кабриолет, который благодаря ей стал одной из самых фотографируемых машин Англии – хотя сам он немецкий.

На пике своей популярности принцесса Диана ездила на открытой модификации Audi 80 1994 года выпуска. Очарование Дианы оказалось столь сильно, что сама компания Audi позже признавалась – продажи открытой "восьмидесятки" на тот момент удвоились.

Cамый дорогой Lexus в истории продали за 123 млн рублей

Кабриолет до сих пор пребывает в прекрасном состоянии, несмотря на то, что уже сменил множество владельцев-коллекционеров. На его одометре числится всего 22 тысячи миль (чуть более 35 тысяч километров).

Audi 80 оснащен атмосферным пятицилиндровым мотором объемом 2,3 л, который развивает 133 л.с. и 186 Нм крутящего момента в паре с четырехступенчатым автоматом. Интерьер кабриолета отделан светлой кожей, а уровень комплектации заявлен, как максимальный.

Машину выставят на продажу в конце марта на мероприятии в Бирмингеме, посвященном автомобильной классике. Предполагается, что за кабриолет, на котором ездил в том числе и будущий король Великобритании, удастся выручить от 35 до 40 тысяч фунтов (от 2,85 до 3,25 млн рублей), что сделает эту машину, возможно, самой дорогой Audi 80 в истории модели.

В России, между тем, цены на Audi 80 схожего возраста (правда, седаны, а не кабриолеты) начинаются примерно с отметки в 150 000 рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава российского кабмина Михаил Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором Российского экологического оператора. Гудков назначен гендиректором РЭО на три года, сообщается в документе на сайте правительства. РЭО – куратор реформы мусорной отрасли, передает ТАСС. Кроме того, Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов России, а Людмилу Бокову – заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Прежде […]