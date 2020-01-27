Против отца, оставившего детей в аэропорту, завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело против жителя Хабаровска, который оставил двоих своих детей в аэропорту Шереметьево. Он проходит по статье об оставлении в опасности.

По данным следствия, гражданин по прилете в Москву умышленно оставил в аэропорту двух детей 2011 и 2014 года рождения, а после этого улетел в Ростов.

Ранее сообщалось, что в рюкзаке у одного из детей нашли записку с просьбой о помощи: «Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет».

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила, что родители мальчиков разведены — мать не общалась с бывшим мужем и детьми и не знала о сложившейся ситуации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что поможет найти мужчине работу. «Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят», — написал он.

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