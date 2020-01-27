Главу международного «Мемориала» в девятый раз оштрафовали на 100 тысяч рублей по закону об иноагентах

Тверской суд Москвы в девятый раз оштрафовал на 100 тысяч рублей главу международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на «Мемориал».

«Судья не допустила к участию в заседании юриста правозащитного центра „Мемориал“ Наталью Морозову, которая должна была представлять Рачинского по доверенности. Будем обжаловать и сам штраф, и решение о недопуске юриста», — заявили в организации.

Общая сумма штрафов «Мемориалу», Международному «Мемориалу» и их руководителям составила 4,7 миллиона рублей. Суды рассмотрели 23 протокола из 28, составленных Роскомнадзором за отсутствие соответствующей маркировки.

Организация внесена в список «иностранных агентов» в 2016 году, правозащитный центр «Мемориал» — в 2014-м.

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