Иранские военные скрывали от Рухани, что сбили украинский самолет

Командование Корпуса стражей исламской революции через несколько минут после крушения самолета Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» знало, что его сбил офицер КСИР, однако пыталось скрыть эту информацию от президента Ирана Хасана Рухани. Об этом 26 января написало издание The New York Times, которое восстановила хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета, ссылаясь на иранских дипломатов, нынешних и бывших правительственных чиновников, высокопоставленных членов Революционной гвардии и людей, близких к окружению верховного лидера Али Хаменеи.

Издание напоминает, что Революционная гвардия, элитные войска, которым поручена защита духовенства Ирана в стране и за рубежом, отделена от регулярной армии и подчиняется только Али Хаменеи.

Глава Военно-космических войска КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал о сбитом самолете. Военачальники создали секретный следственный комитет, созданный из аэрокосмических сил гвардии, представителей противовоздушной обороны, разведки и киберэкспертов. Офицеры, участвовавшие в стрельбе, были изолированы и получили приказ ни с кем не разговаривать.

После того, как комитет пришел к выводу, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки, военные проинформировали верховного лидера, однако президенту ничего не говорили.

Военнослужащие обсуждали вопрос о сохранении истинной причины крушения втайне до проверки черных ящиков самолета. Их мотив был таким – процесс может занять месяцы, за которые можно выиграть время у следствия и предотвратить волну антиправительственных протестов в Иране.

Пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета, Рухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали.

10 января военные сообщили президенту правду. По данным издания Роухани «был в ярости». Он потребовал немедленно признать трагическую ошибку.

Источники издания говорили, что командование КСИР хотело возложить вину за крушение на исполнителей пуска ракет. Оператор пуска и еще 10 человек были арестованы. Однако Рухани потребовал более широкого признания вины и призвал расследовать вину командования КСИР.

The New York Times напоминает, что среди пассажиров самолета были известные иранцы: выдающиеся ученые и врачи, выпускники элитных университетов, а также шесть золотых и серебряных медалистов международных олимпиад по физике и математике.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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