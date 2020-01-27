Автоновости: «Гелендваген для диктатора» продают за 34 миллиона рублей

В Германии выставлено на продажу, пожалуй, идеальное средство передвижения для какого-нибудь микродиктатора из Латинской Америки. Растянутый Mercedes-AMG G63 выглядит куда более угрожающе, чем какие-нибудь Rolls-Royce Cullinan или Bentley Bentayga.

Собрали лимузин еще в 2017 году, но он по-прежнему оценивается в 499 800 евро, или более 34 миллионов рублей. Внедорожный "стретч" построен фирмой FAB Speed и был показан сразу после сборки на Женевском автосалоне.

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Тюнеры удлинили внедорожник на 75 сантиметров, для чего помимо ходовой части пришлось нарастить двери, боковые панели кузова, крышу и так далее.

В итоге у задних пассажиров "гелендвагена" образовалось огромное "жилое пространство", размеры которого подчеркнуты двумя раздельными креслами с огромной центральной консолью между ними.

Интерьер обзавелся перегородкой между первым и вторым рядом кресел, мультимедийными экранами, премиальной акустикой с беспроводными наушниками, откидными столиками, подстаканниками и тому подобное. Отделан салон бежевой кожей с "алмазной" прострочкой. Брутальность "гелендвагена" подчеркнута еще и авторским обвесом с 23-дюймовыми колесами. В движение внедорожный лимузин приводится 5,5-литровым V8 с турбонаддувом, который развивает 570 л.с.

Этот экземпляр – один из 10 построенных FAB Speed растянутых "Гелендвагенов", и с момента постройки он успел слегка подешеветь: ранее лимузин пытались продать за 593 800 евро. Любопытно, что автомобиль можно считать практически новым – пробег оригинального внедорожника не превышает 1000 км.

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