Автоновости: Новенький Audi RS Q8 за 17 млн рублей уже утопили в болоте

Покупатели суперкроссоверов Audi только начали получать с пылу с жару новенькие RS Q8, а один экземпляр уже ушел «в минус». Владелец успел покататься на немецкой «пушке» всего лишь пару недель, после чего отправил автомобиль «на корм рыбам».

В Нидерландах стало на один суперкроссовер Audi меньше. Во всяком случае, пока не совсем понятно, подлежит ли восстановлению RS Q8, утопленный в одном из местных водоемов — не то речке, не то болоте. Странный инцидент произошел в воскресенье, 26 января, на узкой региональной дороге в муниципалитете Ройвейк. Водитель новенького 600-сильного паркетника по неведомым причинам не справился с управлением и "убрался" прямиком в воду.

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Позитивная сторона этого события заключается в том, что сидевшему за рулем владельцу "Ауди" удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, так что приезда экстренных служб он дожидался уже на суше. Да и помощь медиков водителю, к счастью, не понадобилась.

А вот чтобы вытащить затопленный по подоконную линию RS Q8, пришлось задействовать кран и на время перекрывать дорогу. Эвакуация длилась целых три часа.

Номерной знак "утопленника" позволил выяснить интересные подробности об этом автомобиле. Оказывается, пострадавший экземпляр Audi RS Q8 встал на голландский учет лишь 4 января 2020 года, так что владелец наслаждался заряженным вседорожником всего три недели. Причем, "на корм рыбам" пошел отнюдь не базовый паркетник, а оснащенный всеми мыслимыми опциями — стоимость этого RS Q8 при покупке составила почти 250 тысяч евро (около 17 млн рублей)!

Возьмется ли кто-нибудь за восстановление утопленного экземпляра Audi RS Q8, учитывая количество гарантированно испорченной сложной электроники, пока непонятно.

Суперкроссовером Audi RS Q8 называют неспроста. Новейшее кросс-купе кросс-купе оснащается мотором 4,0 л V8 c двойным турбонаддувом, мощностью 600 л.с. и крутящим моментом 800 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч здесь составляет 3,8 секунды, а максимальная скорость — аж 305 км/ч, что делает RS Q8 одним из самых скоростных SUV в мире.



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