Число погибших от нового коронавируса за сутки выросло в 1,5 раза

В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло до 80 человек, сообщает телеканал CGTN.
В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло до 80 человек. Днем ранее их насчитывалось 56.
20 человек умерли в течение нескольких часов в китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань началась вспышка эпидемии. Еще четверо умерли в других регионах Китая, уточняет.
Всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек в разных странах мира, преимущественно в Китае. У 5794 человек подозревают наличие вируса. Еще 51 человек излечился.
Вирус подтвержден более чем в десяти странах, но от пневмонии скончались только заболевшие в Китае.
Ранее Блокнот писал о том, что из-за вспышки короновируса в Китае ввели наивысший уровень реагирования.
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