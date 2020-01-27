Число погибших от нового коронавируса за сутки выросло в 1,5 раза

В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло до 80 человек, сообщает телеканал CGTN.

В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло до 80 человек. Днем ранее их насчитывалось 56.

20 человек умерли в течение нескольких часов в китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань началась вспышка эпидемии. Еще четверо умерли в других регионах Китая, уточняет.

Всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек в разных странах мира, преимущественно в Китае. У 5794 человек подозревают наличие вируса. Еще 51 человек излечился.

Вирус подтвержден более чем в десяти странах, но от пневмонии скончались только заболевшие в Китае.

Ранее Блокнот писал о том, что из-за вспышки короновируса в Китае ввели наивысший уровень реагирования.

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