Глава Ингушетии неожиданно отправил все правительство в отставку

Неожиданное решение руководитель республики озвучил на своей странице в Instagram.

В Ингушетии распущен весть кабинет министров. Об отставке правительства сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на своей странице в Instagram.

При этом никакие причины такого решения не называются. Без ответа даже остался вопрос «Причина?», который задал один из подписчиков.

Решение главы республики привело многих в недоумение. Калиматова избрали на эту должность в сентябре 2019 года после того, как в отставку подал Юнус-Бек Евкуров. Правда, все политологи в один голос назвали отставку Евкурова вынужденной.

Придя к власти новый руководитель тут же отправил в отставку «старое» правительство. Главой он назначил Константина Сурикова. Причем, как отмечает «Коммерсант», Суриков работал главой Банка России по Самарской области. Тогда перед ним была поставлена задача по решению социально-экономических проблем.

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