«Объявил войну против людей»: главу Чувашии обвинили в выселении международной организации из здания

В здании располагались отделение сестринского ухода и центр по социальной адаптации детей-инвалидов.

Чувашское отделение Российского Красного Креста (РКК) обвинило главу Чувашии Михаила Игнатьева в выселении организации из здания.

РКК 1,5 года назад получил в безвозмездное пользование здание в Чебоксарах и открыли там Центр помощи населению «Дом милосердия».

В конце 2019 года по итогам проверки Минюста РКК обязали вернуть здание. Игнатьев, в свою очередь, «объявил войну против НКО и людей», заявили в организации.

«Складывается ощущение, что глава Чувашии Михаил Игнатьев сначала передал чувашскому Красному Кресту здание, а теперь хочет забрать его обратно, когда там зародилась целая жизнь на пользу обществу и всем нуждающимся в элементарном внимании и помощи! Он объявил войну не только Красному Кресту, он против НКО и людей! Для чего? Чтобы передать кому-то потом?» — говорится в обращении организации.

В документе также сообщается, что организация уже выполнила ремонт в здании Дома милосердия на сумму около 10 миллионов рублей, из которых 319 тысяч рублей выделили в рамках республиканской субсидии, а остальные деньги собрали в качестве благотворительной помощи от неравнодушных граждан.

Но в прошлом году «нашлись люди, приближенные к правительству Чувашской Республики, которые захотели получить дом в свое пользование». «Банальный донос инициировал проверку Министерства юстиции», — рассказали в РКК.

В Доме милосердия РКК были размещены несколько объединений и проектов, среди них: отделение сестринского ухода, ресурсный центр по социальной адаптации детей-инвалидов, социальная гостиница для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, кризисный центр для женщин, а также социальная столовая для малоимущих.

Ранее Блокнот писал о готовящейся отставке главы Чувашии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В этом письме видно, как фрустрация ресурсов быстро разрушает баланс в отношениях. caramel_tanya Здравствуйте, Эволюция! Спасибо за возможность написать в рубрику. У меня проблема, которая тянется сквозь все отношения. У меня есть муж Л 32 года, прекрасный мужчина, программист, высокий, накачанный, следит за прической и бородой с помощью Барбера, без вредных привычек. Учит английский, мечтает […]