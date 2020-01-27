Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении более 500 млн рублей

27.01.2020, 12:51, Новости дня

Следствие подозревает экс-советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», отца бывшего сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и нескольких других фигурантов в растрате свыше 500 млн рублей, сообщил адвокат Владимир Постанюк.

«Мой подзащитный подозревается в трех эпизодах растраты на общую сумму более 500 млн рублей. Вину он категорически отвергает», – отметил адвокат, передает ТАСС.

По словам защитника, обвинение Арашукову на данный момент еще не предъявлено.

В конце января 2019 года Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора. В декабре по делу Арашуковых задержаны еще четверо фигурантов.



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