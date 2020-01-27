Названы дата и место отпевания протоиерея Всеволода Чаплина

27.01.2020, 12:44, Новости дня

Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина состоится в среду, 29 января, в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, его возглавит секретарь патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков, сообщили в храме.

«Отпевание состоится в среду, его возглавит протопресвитер Владимир Диваков в сослужении духовенства храма», – передает РИА «Новости» слова одного из служителей храма.

Время начала траурной церемонии уточняется.

По поводу места, где похоронят священника, собеседник агентства затруднился ответить: «только вчера все случилось».

Напомним, в воскресенье стало известно о смерти настоятеля московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина. У 51-летнего священнослужителя произошла внезапная остановка сердца.

Протоиерей Андрей Новиков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что со смертью Чаплина ушла эпоха церковной жизни.



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