Песков: Сурков остается помощником Путина

Указ об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не подписан, де-факто он продолжает оставаться помощником президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Поэтому ситуаций де-факто остается такая, что пока продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».
На вопрос о том, ходит ли Сурков на работу, Песков ответил, что точно сказать не может. Пресс-секретарь президента также не стал отвечать на вопрос о том, как глава государства оценивает работу Суркова, независимо от того, будет ли подписан указ об отставке.
Журналисты также спросили у Пескова, кто сейчас в администрации президента занимается вопросами Украины, также его попросили прокомментировать утверждение о том, что в Кремле изменился курс в отношении Киева.
«Мы уже говорили, что ни о каком изменении речи идти не может, в данном случае мы слышали только личную точку зрения, не более того. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. И глава государства неоднократно говорил, что РФ выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами, ибо та ситуация, в которой это находится, она неприемлема и вообще противоречит исторической логике. Собственно, на этом всегда основывалась стратегия», – сказал он.
Ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы. По его словам, причиной такого решения стала смена «курса на украинском направлении».
Сурков занял пост помощника президента в сентябре 2013 года.
Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в случае ухода Суркова в отставку отношения между Россией и Украиной не изменятся, потому что эту линию определяет президент Владимир Путин.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В этом письме видно, как фрустрация ресурсов быстро разрушает баланс в отношениях. caramel_tanya Здравствуйте, Эволюция! Спасибо за возможность написать в рубрику. У меня проблема, которая тянется сквозь все отношения. У меня есть муж Л 32 года, прекрасный мужчина, программист, высокий, накачанный, следит за прической и бородой с помощью Барбера, без вредных привычек. Учит английский, мечтает […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Диетолог назвала самое вредное блюдо новогоднего стола / 4 декабря
- Врачи рассказали об осложнениях из-за высокого давления / 8 декабря
- Вирус из Китая двинулся дальше / 13 января
- В Госдуме хотят запретить коллекторам получать информацию о задолженностях россиян за коммунальные услуги / 4 декабря
- Наука: Комплекс Наполеона: действительно ли невысокие мужчины более агрессивны? / 21 января
- Компания Apple может вскоре вывести на рынок iPhone 9 в корпусе iPhone 8 / 20 января
- Мнение: Кто главный пенсионный мошенник в стране? / 16 декабря
- «Враг народа»: Наргиз Закирова сделала откровенное заявление / 30 декабря