Шварценеггер, Смит, Джексон, Геллар, Трехо, Дедженерес поддержали челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder

Челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder предложила 74-летняя американская певица Долли Партон. Она опубликовала в Instagram коллаж из четырех фотографий, каждая из которых олицетворяет образ одной из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.

“Получите женщину, которая может сделать все это”, – написала исполнительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Get you a woman who can do it all *

Публикация от Dolly Parton (@dollyparton) 21 Янв 2020 в 10:02 PST

На своей странице в Instagram пост разместил актер Арнольд Шварценеггер.

«Когда Долли Партон возглавляет, я следую», – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Where @dollyparton leads, I follow.

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 24 Янв 2020 в 10:53 PST

Видеоколлаж в Instagram опубликовал актер Уилл Смит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

I’d swipe right

Публикация от Will Smith (@willsmith) 23 Янв 2020 в 8:39 PST

К нему в Instagram присоединился актер Дэнни Трехо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#DollyPartonChallenge

Публикация от Danny Trejo (@officialdannytrejo) 24 Янв 2020 в 2:27 PST

Флешмоб поддержала в Instagram певица Джанет Джексон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#DollyPartonChallenge #CanDoItAllChallenge #SocialChallenge *

Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) 23 Янв 2020 в 4:40 PST

К челленджу в Instagram присоединилась актриса Сара Мишель Геллар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

This seems about right #dollypartonmemechallenge #dollypartonchallenge

Публикация от Sarah Michelle (@sarahmgellar) 23 Янв 2020 в 11:52 PST

Коллаж также опубликовала в Instagram американская телеведущая Эллен Дедженерес.

«Когда мой агент спрашивает, могу ли я играть разные роли», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

When my agent asks if I can play different roles.

Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow) 22 Янв 2020 в 1:20 PST

Британская модель Наоми Кэмпбелл также разместилаколлаж в рамках челленджа, заменив соцсеть Facebook на YouTube.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

‘@LinkedIn Naomi’ * #dollypartonchallenge

Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 23 Янв 2020 в 3:18 PST

На странице разместили коллаж с изображениями пиццы, подходящими для каждой из соцсетей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#Repost @mumbaixpress • • • • • • Mumbai Xpress Bellandur Whatever the trend , Pizza is always the winner. * #linkedinfacebookinstagramtinder

Публикация от Mumbai Xpress Koramangala (@mumbaixpresskoramangala) 27 Янв 2020 в 1:21 PST

Каждая из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder имеет свою направленность. LinkedIn – имеет деловой характер и служит для поиска работы, Facebook – для поиска друзей, общения по интересам, Instagram — для коммерческих фото, Tinder — для поиска пары.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В этом письме видно, как фрустрация ресурсов быстро разрушает баланс в отношениях. caramel_tanya Здравствуйте, Эволюция! Спасибо за возможность написать в рубрику. У меня проблема, которая тянется сквозь все отношения. У меня есть муж Л 32 года, прекрасный мужчина, программист, высокий, накачанный, следит за прической и бородой с помощью Барбера, без вредных привычек. Учит английский, мечтает […]