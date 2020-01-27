Шварценеггер, Смит, Джексон, Геллар, Трехо, Дедженерес поддержали челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder

Челлендж #LinkedInFacebookInstagramTinder предложила 74-летняя американская певица Долли Партон. Она опубликовала в Instagram коллаж из четырех фотографий, каждая из которых олицетворяет образ одной из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder.
“Получите женщину, которая может сделать все это”, – написала исполнительница.
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Get you a woman who can do it all *
На своей странице в Instagram пост разместил актер Арнольд Шварценеггер.
«Когда Долли Партон возглавляет, я следую», – написал он.
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Where @dollyparton leads, I follow.
Видеоколлаж в Instagram опубликовал актер Уилл Смит.
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I’d swipe right
К нему в Instagram присоединился актер Дэнни Трехо.
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#DollyPartonChallenge
Флешмоб поддержала в Instagram певица Джанет Джексон.
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#DollyPartonChallenge #CanDoItAllChallenge #SocialChallenge *
К челленджу в Instagram присоединилась актриса Сара Мишель Геллар.
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This seems about right #dollypartonmemechallenge #dollypartonchallenge
Коллаж также опубликовала в Instagram американская телеведущая Эллен Дедженерес.
«Когда мой агент спрашивает, могу ли я играть разные роли», – написала она.
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When my agent asks if I can play different roles.
Британская модель Наоми Кэмпбелл также разместилаколлаж в рамках челленджа, заменив соцсеть Facebook на YouTube.
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‘@LinkedIn Naomi’ * #dollypartonchallenge
На странице разместили коллаж с изображениями пиццы, подходящими для каждой из соцсетей.
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#Repost @mumbaixpress • • • • • • Mumbai Xpress Bellandur Whatever the trend , Pizza is always the winner. * #linkedinfacebookinstagramtinder
Каждая из соцсетей: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder имеет свою направленность. LinkedIn – имеет деловой характер и служит для поиска работы, Facebook – для поиска друзей, общения по интересам, Instagram — для коммерческих фото, Tinder — для поиска пары.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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