Альперину снова надели электронный браслет – адвокат

На одесского бизнесмена Вадима Альперина снова надели электронный браслет. Об этом агентству «Українські новини» 27 января сообщил его адвокат Глеб Федур.

«Вчера [26 января] надели», – сказал он.

Федур добавил, что браслет надела местная полиция.

26 января адвокат заявлял о снятии с Альперина электронного браслета в связи с тем, что «закончился срок действия постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины».

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив заявлял, что в ближайшее время на Альперина снова наденут браслет, так как оснований его снимать не было. Определение об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить электронный браслет в течение двух месяцев с момента внесения залога – до 2 февраля, пояснил Симкив.

26 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. По данным следствия, в результате махинаций с растаможиванием импортируемых в Украину товаров интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время задержания Альперину удалось сбежать. Глава государства отметил, что одесского бизнесмена считают «одним из крестных отцов контрабанды в Украине», и пообещал «ценный подарок» за помощь в его поиске. Федур сказал, что потребности объявлять в розыск его подзащитного нет, он сам придет в САП. Альперина задержали 27 ноября после прихода в САП, ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина до 25 января 2020 года с альтернативой залога в 70 млн грн. 2 декабря за него внесли залог, бизнесмен вышел из СИЗО.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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