Гаджеты: Создана пищевая антибактериальная пленка (2 фото)



Продление сроков хранения пищевых продуктов и обеспечение защиты человека от бактериальных заболеваний стало одной из приоритетных задач для группы ученых из Университета штата Пенсильвания (США), создавших специальную полиэтиленовую пленку, оснащенную антибактериальным покрытием.

Новая технология основана на использовании вещества «пуллулан», в одном из ингредиентов которого является естественный антибиотик лауриновый аргинат. И базовое вещество пуллулан, и его компонент — лауриновый аргинат имеют сертификат на использование в пищевой промышленности.

Основной задачей исследователей стало создание композитного материала из полиэтиленовой пленки и пуллулана, с сохранением всех химических и физических свойств обеих веществ. Для полиэтиленовой пленки необходимо оставить такие физические характеристики как прозрачность, прочность и водостойкость, а пуллулан обязан сохранить антибактериальные свойства.



Учитывая, что оба материала реагируют на воздействие воды, изобретателям при создании клеевого соединения пришлось остановиться на варианте с односторонним антибактериальным слоем.

Во время тестирования полученной пленки использовались такие продукты питания как сырая говядина, сырая куриная грудка и приготовленная грудка индейки. Продукты завернули в созданную антибактериальную пленку и поместили в холодильник на 28 суток, предварительно заразив их ядовитыми бактериями E.coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes и Staphylococcus aureus.

По завершению эксперимента было выявлено, что плотность бактерий, сохранившихся после четырехнедельного хранения, значительно снизилась. Подсчеты количественных результатов продолжаются, но уже можно с уверенностью заявить, что новая пленка сможет обеспечить надежное и длительное хранение продуктов питания.

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