Чем грозят российской Фемиде непродуманные реформы

За долгие годы руководства судебной системой России Вячеслав
Михайлович доказал свою приоритетную роль как гаранта стабильности и
единственно возможной формы независимости этой конструкции. Конечно, Вячеслав
Лебедев, как и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, не вошел в
состав комиссии по внесению поправок в действующую Конституцию, хотя этим
столпам отечественной Фемиды явно было что сказать по вопросам судебных
изменений. Однако даже несмотря на формальное отсутствие в «комиссионном
списке» голос Лебедева хорошо слышен сегодня далеко за пределами судебной
системы.
В прошлом году срок полномочий Вячеслава Лебедева на посту
главы ВС РФ был в очередной раз продлен, а в позапрошлом году президент
наградил Вячеслава Михайловича орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
«за выдающиеся достижения в развитии российской государственности и
совершенствовании судебной системы». Это означает полное и безграничное
президентское доверие председателю Верховного суда, который многократно на деле
доказал как свою незаменимость, так и исключительную роль в государственной
конструкции страны.
Вячеслав Лебедев возглавляет судебную систему РФ с 1989
года, с горбачевской перестройки, являясь на сегодня самым почетным старожилом
административно-политического олимпа. Его непременное переназначение при всех
сменявшихся президентах подчеркивает консенсусность фигуры этого топ-менеджера
российской Фемиды, который в самые ответственные периоды истории страны
оставался гарантом стабильности и суверенитета правовой модели. Вячеслав
Михайлович стоял у истоков формирования судебной системы России, под его
руководством продолжает реализовываться начатая им судебная реформа, ставшая
важнейшим условием поступательного развития страны. По масштабу и значению
осуществленных преобразований в судебной сфере Вячеслава Лебедева не зря
сравнивают с императором Александром II, разработавшим и осуществившим судебную
реформу 1864 года.
Особой заслугой Лебедева стала гуманизация судебной
практики, открытость и прозрачность судебной системы, ее полная информатизация
и, конечно, возросшее доверие россиян к суверенной Фемиде с незыблемой
независимостью судей. В январском послании Федеральному собранию президент
отметил рост авторитета судебной системы, подчеркнув, что «справедливость и
моральное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России
имели первостепенное значение». А по оценке сопредседателя комиссии по внесению
поправок в Конституцию РФ сенатора Андрея Клишаса, Верховный суд РФ сегодня —
«это самый прогрессивный, независимый и профессиональный суд в системе судов
общей юрисдикции, и огромная заслуга в этом принадлежит Вячеславу Лебедеву».
Вячеславу Михайловичу за более чем тридцатилетнюю историю
руководства российской Фемидой удалось добиться реально незаурядных
показателей, но главное – обеспечить эффективность и независимость системы. Суд
в России при Лебедеве стал скорым, правым и справедливым. При этом судебная
реформа под водительством председателя ВС РФ Лебедева продолжается, и впереди
еще много инноваций, которых требует меняющееся время.
При этом, как надо отметить, Вячеслав Михайлович всегда был
противником поспешных решений о тех или иных технических изменениях системы,
вызываемых сиюминутной политической целесообразностью. Не зря председатель
Верховного суда России Лебедев часто произносит свою любимую народную поговорку
о рисках выплеснуть вместе с водой ребенка. Эта истина в полной мере относится
и к нынешней ситуации, когда страна в очередной раз оказалась на сложном
распутье перед принятием важных решений. Российская Фемида на сегодняшний день,
как отмечают эксперты, действительно прочно сбалансирована, независима и
эффективна, чтобы пытаться вносить в эту выстроенную модель непродуманные
коррективы.
Оригинал публикации на портале Regnum
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