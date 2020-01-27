Чем грозят российской Фемиде непродуманные реформы

За долгие годы руководства судебной системой России Вячеслав

Михайлович доказал свою приоритетную роль как гаранта стабильности и

единственно возможной формы независимости этой конструкции. Конечно, Вячеслав

Лебедев, как и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, не вошел в

состав комиссии по внесению поправок в действующую Конституцию, хотя этим

столпам отечественной Фемиды явно было что сказать по вопросам судебных

изменений. Однако даже несмотря на формальное отсутствие в «комиссионном

списке» голос Лебедева хорошо слышен сегодня далеко за пределами судебной

системы.

В прошлом году срок полномочий Вячеслава Лебедева на посту

главы ВС РФ был в очередной раз продлен, а в позапрошлом году президент

наградил Вячеслава Михайловича орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

«за выдающиеся достижения в развитии российской государственности и

совершенствовании судебной системы». Это означает полное и безграничное

президентское доверие председателю Верховного суда, который многократно на деле

доказал как свою незаменимость, так и исключительную роль в государственной

конструкции страны.

Вячеслав Лебедев возглавляет судебную систему РФ с 1989

года, с горбачевской перестройки, являясь на сегодня самым почетным старожилом

административно-политического олимпа. Его непременное переназначение при всех

сменявшихся президентах подчеркивает консенсусность фигуры этого топ-менеджера

российской Фемиды, который в самые ответственные периоды истории страны

оставался гарантом стабильности и суверенитета правовой модели. Вячеслав

Михайлович стоял у истоков формирования судебной системы России, под его

руководством продолжает реализовываться начатая им судебная реформа, ставшая

важнейшим условием поступательного развития страны. По масштабу и значению

осуществленных преобразований в судебной сфере Вячеслава Лебедева не зря

сравнивают с императором Александром II, разработавшим и осуществившим судебную

реформу 1864 года.

Особой заслугой Лебедева стала гуманизация судебной

практики, открытость и прозрачность судебной системы, ее полная информатизация

и, конечно, возросшее доверие россиян к суверенной Фемиде с незыблемой

независимостью судей. В январском послании Федеральному собранию президент

отметил рост авторитета судебной системы, подчеркнув, что «справедливость и

моральное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России

имели первостепенное значение». А по оценке сопредседателя комиссии по внесению

поправок в Конституцию РФ сенатора Андрея Клишаса, Верховный суд РФ сегодня —

«это самый прогрессивный, независимый и профессиональный суд в системе судов

общей юрисдикции, и огромная заслуга в этом принадлежит Вячеславу Лебедеву».

Вячеславу Михайловичу за более чем тридцатилетнюю историю

руководства российской Фемидой удалось добиться реально незаурядных

показателей, но главное – обеспечить эффективность и независимость системы. Суд

в России при Лебедеве стал скорым, правым и справедливым. При этом судебная

реформа под водительством председателя ВС РФ Лебедева продолжается, и впереди

еще много инноваций, которых требует меняющееся время.

При этом, как надо отметить, Вячеслав Михайлович всегда был

противником поспешных решений о тех или иных технических изменениях системы,

вызываемых сиюминутной политической целесообразностью. Не зря председатель

Верховного суда России Лебедев часто произносит свою любимую народную поговорку

о рисках выплеснуть вместе с водой ребенка. Эта истина в полной мере относится

и к нынешней ситуации, когда страна в очередной раз оказалась на сложном

распутье перед принятием важных решений. Российская Фемида на сегодняшний день,

как отмечают эксперты, действительно прочно сбалансирована, независима и

эффективна, чтобы пытаться вносить в эту выстроенную модель непродуманные

коррективы.

Оригинал публикации на портале Regnum

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