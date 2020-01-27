Китайские медики выявили новый способ передачи коронавируса

Коронавирус 2019-nCoV, впервые зарегистрированный в городе Ухать (Китай, провинция Хубей), стремительно распространяется по миру. Китайские медики рассказали о выявленном новом способе передачи инфекции – через слизистую оболочку глаз.

Первым новый вид передачи коронавируса предположил доктор Ван Гуанфа из Китая. Медик сам оказался в числе инфицированных, хотя говорит, что соблюдал все рекомендованные меры предосторожности при контакте с заражёнными людьми. Единственное, чего не делал специалист, – не защищал глаза специальными очками, а потому после диагностирования у него атипичной пневмонии предположил, что заражение произошло именно через органы зрения. Версию Гуанфа вирусологи назвали «вполне вероятной», так как, к примеру, грипп передаётся при контакте рук с глазами.

Ранее способом передачи коронавируса называли вдыхание микрокапель слизи, которую при чихании или кашле выделяет инфицированный человек. ВОЗ рекомендует принимать меры предосторожности, снижающие вероятность попадания вируса в организм: надевать маски, регулярно и тщательно мыть руки, особенно после посещения людных мест или езды в общественном транспорте, стараться избегать контактов рук с кожей лица и глазами.

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