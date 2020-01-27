Мнения: В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

Комику Александру Долгополову немного не повезло.

Комику Александру Долгополову немного не повезло.

Российские медиа просто еще не успели дожевать Алену Водонаеву с ее обличительным пафосом в адрес «безответственного быдла», которое рожает за материнский капитал. А то бы получил он свои 10 минут славы с аншлагом, который ему не снился даже в самых смелых мечтах.

А так очередная «жертва политических репрессий» покинула Россию почти при полной общественной апатии, несмотря на шесть миллионов просмотров у Дудя два месяца назад.

Но хайп – дело такое. Главное – оказаться в нужное время в нужном месте.

Но вопрос не закрыт. Как только молодому стендаперу Долгополову не на что станет жить за границей, куда он скоропостижно улетел от начавшихся преследований, либеральные борцы с «православным талибаном» немедленно встанут на его защиту.

«Закон о защите прав верующих», сильно подзабытый за несколько лет, остается одним из самых раздражающих либеральную интеллигенцию и ей сочувствующих из числа «политических атеистов».

Борцы с РПЦ (а костью в горле для этих людей является именно Русская православная церковь) никак не могут смириться с тем, что государство обозначило им границу, за которой их привычная безнаказанность теперь может иметь последствия.

Набор аргументов против закона по-прежнему состоит из нехитрых манипуляций про то, что «нельзя сажать за лайки и репосты», а также про то, что «у нас светское государство». Часто это щедро приправлено русофобией, которую обычно называют борьбой с шовинизмом и фашизмом. Русским, конечно.

Стоит помнить, что светское государство на территории Российской Федерации возникло довольно давно. Его организовала 103 года назад советская власть. Светскость насаждалась с помощью штыков и динамита.

Например, митрополита Киевского Владимира в январе 1918 года революционные матросы закололи штыками. В том же году епископа Соликамского Феофана (Ильинского) на глазах у народа вывели на замерзшую реку Каму, раздели донага и макали в прорубь – пока он, еще живой, не покрылся льдом на два пальца.

Епископа Пермского Андроника закопали живым в землю, а архиепископа Нижегородского Иоакима (Левицкого) повесили вниз головой в севастопольском соборе. Ну а про храм Христа Спасителя, который образованцы называют не иначе, как ХХС, все и так знают. В декабре 1931 года борцы с религиозным мракобесием его взорвали.

Так что, к «светскости» у русских христиан отношение исторически несколько настороженное.

«Закон о защите чувств верующих» – это, скорее, продукт государства либерального, которое холит и лелеет всякого рода меньшинства. Россия, правда, пошла по особому пути и вместо того, чтобы выпустить закон «о защите чувств и прав гомосексуалистов», выбрала другую группу, которая в современном обществе выглядит со своими принципами и этикой если не изгоями, то, мягко говоря, экзотично.

Лично я уверен в том, что государство должно защищать одинаково все социальные группы. Даже не из морально-этических соображений, а хотя бы из резонов сохранения общественного порядка.

Если кто-то провоцирует бунт, погром или даже уличную драку, репрессивная машина государства должна обрушиваться на него со всей демонстративной жестокостью. Чтобы другим неповадно было.

В защите «чувств верующих» та же логика. Не нужно быть выпускником Санкт-Петербургской Духовной академии или каирского университета Аль-Азхар, чтобы понимать, что унижение или притеснение религиозных людей чревато ответной реакцией.

Государство совершенно не заинтересовано в том, чтобы молодого комика Александра Долгополова пырнули ножом, как радиоведущего Сергея Алексаняна в 2012 году – после того, как тот многократно упражнялся в остроумии по поводу ислама.

Помимо того, что в расходы будет введена государственная медицина, пострадает и тот, кто совершит преступление. Ему грозит тюремное заключение сроком от трех до 15 лет в зависимости от тяжести последствий. Так что лучше уж «Закон о защите чувств верующих», чем 115-я статья УК РФ.

Комик Александр Долгополов оказался юношей впечатлительным и не стал дожидаться даже предварительного расследования. Начатой отделом полиции Орехово-Зуево проверки хватило для того, чтобы деятель культуры немедленно репатриировался в Израиль.

Такая эмоциональность говорит лишь о том, что стендапер полностью отдавал себе отчет в том, какое впечатление должны были произвести его «религиозные» скетчи на любого христианина. Он совершенно точно понимал, что он делает, и как это может трактоваться, в том числе судом.

Но теперь было бы неплохо, если бы добрые люди проинструктировали парня, как себя вести на новом месте жительства. Потому что в Израиле за такие комичные куплеты, которыми Александр Долгополов зарабатывал в России, может прилететь год тюрьмы.

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