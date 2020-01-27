Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

27.01.2020, 12:30, Новости дня

Случаи заражения коронавирусом через предметы, в частности, через посылки из Китая, на сегодня не зафиксированы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он (вирус) не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. Но это требует дополнительного изучения. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет», – передает ТАСС слова Поповой.

По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 умерших от пневмонии нового типа в Китае. Власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.

Напомним, ранее в понедельник пресс-атташе посольства Георгий Егоров заявил, что посольству РФ в Китае достоверно известно о 140 россиянах, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Из них 75 граждан РФ являются студентами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли заразиться новым вирусом, получив посылку из Китая.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Израиля Реувен Ривлин считает, что его встреча с президентом Польши Анджеем Дудой и совместное участие в церемонии, посвященной памяти узников концлагеря Аушвиц, помогут улучшить отношения между странами. Лидеры должны «восстановить мосты» между двумя народами, сказал Ривлин 27 января, информирует пресс-служба министерства иностранных дел Израиля. Израильский президент выразил сожаление по поводу того, что отношения между странами […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика