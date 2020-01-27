«Больше суток не выходит на связь»: Актриса Наталья Андрейченко пропала во время поездки в Мексику

Отечественная актриса театра и кино Наталья Андрейченко, запомнившаяся многим зрителям по роли Мэри Поппинс, пропала во время поездки в Мексику. PR-директор Ян Трунцев рассказал об исчезновении артистки на её странице в Instagram, попросив откликнуться людей, владеющих какой-либо информацией о местонахождении знаменитости.

По словам Трунцева, последний раз Андрейченко видела подруга, проживающая в Канкуне. Актриса гостила у неё, а затем пожаловалась на ухудшившееся состояние здоровья, села за руль авто и уехала. Дорога до места назначения должна была забрать около часа. С тех пор, то есть, больше суток директор не может связаться с Андрейченко, отметив, что ни один из известных ему номеров не отвечает. Пытается Трунцев что-то узнать у сына артистки, живущего в Швейцарии. С ним связаться пока тоже не удалось, к тому же, ему вряд ли что-то известно о находившейся в Мексике матери.

PR-директор просит откликнуться на его просьбу всех, кто знает о местонахождении Натальи Андрейченко. В свою очередь Трунцев пообещал продолжать поиски и всеми новостями делиться с поклонниками 63-летней артистки, переживающими из-за её исчезновения.

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