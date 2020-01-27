NYT: Болтон заявит в книге, что Трамп увязывал помощь Украине с расследованиями по Байденам

Адвокаты президента Дональда Трампа в понедельник продолжат представление аргументов в его защиту. Тем временем демократы вновь призвали к вызову новых свидетелей в разбирательстве по импичменту. Поводом к тому послужили новые сообщения, что Трамп говорил своему советнику по национальной безопасности о своем желании удержать предназначенную Украине военную помощь, пока Киев не начнет расследование в отношении соперника-демократа.

Газета New York Times в воскресенье первой сообщила о заявлениях, которые будут сделаны в предстоящей книге Джона Болтона. Позднее эти сообщения подтвердили другие новостные организации, которые беседовали с людьми, знакомыми с текстом.

В настоящее время в Сенате идет разбирательство по двум статьям импичмента в отношении президента. Трампа обвиняют в том, что он заблокировал военную помощь Украине в размере 391 миллион долларов, одновременно требуя от украинских лидеров провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и разоблаченной теории, что Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы в США в 2016 году. Согласно второй статье импичмента, Трамп препятствовал расследованию его действий Конгрессом.

Президент отверг заявляемую СМИ версию событий Болтона в серии твитов, опубликованных в ночь на понедельник.

«Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине увязывается с расследованиями в отношении демократов, включая Байденов. На самом деле, он никогда не жаловался об этом в период своего очень публичного увольнения. Если Джон Болтон заявил об этом, то это лишь для того, чтобы продать книгу», – сказал Трамп.

Адвокат Болтона заявил, что текст книги был направлен в Совет национальной безопасности месяц назад для стандартной проверки на наличие секретной информации.

Члены Палаты представителей, выступающие в качестве обвинителей в деле об импичменте, сделали заявление, в котором подтвердили свои призывы вызвать Болтона в качестве свидетеля, заявив, что он «обладает важной информацией, которую может предоставить».

«Во время нашего расследования по импичменту президент заблокировал нашу просьбу о даче показаний Болтоном. Теперь мы понимаем, почему. Президент знает, насколько разрушительными будут его показания, и, согласно публикации, Белый дом получил черновой вариант его рукописи для анализа. Попыткам президента Трампа по сокрытию своих действий нужно положить конец», – заявили они.

Белый дом запретил нескольким нынешним и бывшим сотрудникам администрации давать показания в комитетах Палаты представителей во время расследования по импичменту, ссылаясь на право президента на конфиденциальность его бесед. Запрет, в частности, коснулся Болтона и исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвэни.

Болтон покинул свой пост в сентябре и ранее в этом месяце заявил о готовности дать показания, если Сенат направит ему повестку.

Регламент разбирательства по импичменту допускает лишь возможность голосования по вызову свидетелей после того, как стороны представят свои аргументы, и у 100 сенаторов будет 16 часов для вопросов. Эта дискуссия состоится позднее на этой неделе, и демократы попытаются убедить четырех республиканцев присоединиться к ним, чтобы получить простое большинство в голосовании о вызове свидетелей.

Юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне начал представлять аргументы в защиту Трампа в субботу.

Он заявил, что защита президента убеждена: выдвинутые демократами в Палате представителей обвинения «даже близко не подходят» под понятие «серьезных преступлений или проступков», которые Конституция устанавливает в качестве стандарта для импичмента и отстранения от должности.

Сиполлоне и другие адвокаты Трампа сказали, что теперь они расширят защиту и, в частности, сфокусируются на том, почему они считают, что в просьбе Трампа к президенту Владимиру Зеленскому провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера Байдена, работавшего в украинской газовой компании, и теории об украинском вмешательстве в выборы не было ничего плохого. Пока никаких улик против Байденов не выдвигалось.

Поскольку большинство в Сенате занимают республиканцы, признание президента виновным представляется крайне маловероятным, так как для этого необходима поддержка двух третей сенаторов.

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