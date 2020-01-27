Под Архангельском мужчина до смерти забил приятеля из-за беспорядка в доме

27.01.2020, 12:26, Разное

В городе Северодвинск Архангельской области мужчина жестоко избил своего знакомого. Злоумышленника задержали полицейские.

По предварительным данным, местный житель был недоволен тем, что его приятель устроил беспорядок в доме, и озвучил свое замечание во время совместного распития алкоголя. Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой зачинщик несколько раз ударил оппонента кулаками и ногами.

После избиения злоумышленник вызвал медиков и скрылся. Пострадавший скончался в больнице от травмы головы, передает FlashNord.



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