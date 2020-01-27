Пушков предложил закрепить в Конституции упоминание о победе во Второй мировой

Победа во Второй мировой войне должна быть отражена в новой версии Конституции России, сообщил член рабочей группы по изменению Основного закона, член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Наша преамбула позволяет ее расширить с тем, чтобы включить такие основополагающие моменты нашего национального и исторического бытия», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам сенатора, в преамбуле должны быть закреплены основные решающие исторические точки для нашего государства.
«Я бы отметил в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы», – предложил он.
Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект.
На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.
В Госдуме объяснили, что закон о внесении поправок в Конституцию РФ вступит в силу только при одобрении на общероссийском голосовании, подпись президента лишь запустит вторую, процедурную часть документа.
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