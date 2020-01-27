СК обвинил командира ВСУ в обстреле кладбища в Донбассе

27.01.2020, 12:26, Новости дня

Следственный комитет заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ Дмитрию Кащенко по уголовному делу об обстреле кладбища в Донбассе.

«Следствием собраны доказательства, позволившие заочно предъявить обвинение командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковнику Дмитрию Кащенко в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, 25 декабря 2019 года Кащенко по приказу командования организовал прицельный обстрел из минометов по кладбищу, находящемуся в поселке Шахты города Горловка. В результате обстрела ранение получил мирный житель.

«При этом Кащенко в силу занимаемой должности было известно, что применение подобного оружия по целям, расположенным в пределах населенных пунктов, может повлечь за собой массовую гибель гражданских лиц и масштабные разрушения объектов жизнеобеспечения и гражданского назначения», – отмечается в релизе.

На данный момент следствие принимает меры для фактического местонахождения обвиняемого, проводит следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

В ноябре в РФ было предъявлено заочное обвинение командиру 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексею Майстренко, подозреваемому в причастности к обстрелу гражданского населения в Донбассе.



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