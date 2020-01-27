Учёные из Японии рассказали о самых полезных для здоровья сердца видах хлеба

27.01.2020, 12:21, Разное

Учёным из Японии, изучавшим полезные свойства ржаного хлеба, удалось выяснить, что его регулярное употребление имеет позитивное влияние на работу сердца и ЖКТ. Кроме того, специалисты рассказали и о других видах данного продукта, полезных для здоровья человеческого организма.
По словам учёных, инфаркт развивается вследствие некроза, возникающего из-за недостаточного кровообращения. Сопровождается сердечный приступ острыми болевыми ощущениями в районе грудной клетки, а несвоевременно оказанная человеку помощь может привести к летальному исходу. Факторов, провоцирующих некроз, много, в частности, таковыми могут быть заболевания кишечника.

Снизить риск некроза и укрепить здоровье сердца поможет употребление ржаного хлеба, а также выпеченного из овсяной муки или сочетания пшеничной и ржаной. В этих видах продукта содержатся клетчатка, калий, цинк, йод, магний и витамин B, способствующие нормализации работы ЖКТ и снижающие риск развития заболеваний кишечника, провоцирующих некроз.



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