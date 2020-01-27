«Пора вскрываться»: Звезда «Дом-2» Саймон Марданшин подтвердил женитьбу снимком из ЗАГСа

27.01.2020, 12:21, Разное

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Саймон Марданшин подтвердил женитьбу снимком из Кутузовского ЗАГСа. Неожиданная новость ошеломила поклонников в Instagram.
Над своей репутацией скандалиста и lady-killer Марданшин долго и упорно трудился. В логически выстроенную схему укладывается информация о якобы «трудном детстве брошенного родителями ребенка», взрывном характере и рукоприкладстве в отношении тех, кто пытался наладить с бодибилдером близкие отношения. Причем коммуникация с точки зрения физической силы происходила как с представителями сильного, так и слабого пола. Образ неуправляемого мачо запомнился любителям реалити-шоу, несмотря на недолгое пребывание Марданшина в проекте. Комментируя свадебное фото в Сети, а также сообщение официального сайта программы «Дом-2», фолловеры не склонны проявлять доверчивость в данной ситуации.

Наученных горьким опытом предыдущих «импровизаций» поклонников не обманул аутфит жениха и скромно опущенные глаза застенчивой невесты. Быстро выяснив личность избранницы, а ею оказалась известная блогер Виктория Еремина, они убедились в отсутствии других совместных фото пары. Общение ограничилось, по их мнению, виртуальным миром и лайками молодого человека, которыми он сопровождал посты будущей супруги. Коллега Ереминой, блогер Хиза, выступивший в роли фотографа, раскрыл небольшой секрет: под белоснежным нарядом у спутницы Марданшина скрывались скинни и кроссовки. Рассказы жениха о якобы тайном мальчишнике также звучат не слишком убедительно. Не желая быть одураченными в очередной раз, некоторые фанаты считают, что постановочное фото будущей звезды подиумов связано с желанием создателей скандального шоу вернуть популярного участника на сцену.



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