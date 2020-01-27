Премьер Словении подал в отставку

Глава правительства Словении Марьян Шарец объявил о решении покинуть пост и анонсировал проведение в стране досрочных парламентских выборов.

«С текущим правительством я не могу исполнить ожидания людей, самым честным вариантом станет проведение досрочных выборов в Государственное собрание», – сообщил он, передает ТАСС.

Словенский актер Марьян Шарец возглавлял правительство с сентября 2018 года. При этом, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Шарец ни одних общегосударственных выборов не выиграл. В 2017 году он уступил во втором туре действующему президенту Боруту Пахору, а летом 2018-го партия «Список Марьяна Шареца» заняла только второе место на парламентских выборах, получив 12,65% голосов. Тем не менее по итогам довольно долгих переговоров именно Шарец возглавил коалиционное правительство, став премьер-министром Словении в возрасте 40 лет.

Шарец – выпускник Академии театра, радио, кино и телевидения, прославившийся на всю страну в качестве пародиста. Для Словении он кто-то вроде Максима Галкина, имитирующего голоса различных звезд. В то же время фирменный образ Шареца – ворчливый житель словенской провинции по имени Иван Серпентиншик.

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