В Москве задержан раздававший конфеты у школы мужчина

В Москве задержали мужчину, раздававшего конфеты несовершеннолетним у школы, сообщили в столичном ГУ МВД.
«Сегодня в ОВД по району Ясенево был доставлен 23-летний гражданин, который на Голубинской улице возле школы раздавал кондитерские изделия несовершеннолетним. Проводится проверка. Мужчина будет опрошен. Продукция изъята и отправлена на исследование», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Источник агентства уточнил, что задержанный раздавал конфеты «Петушок», он заявил, что занимается благотворительностью.
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