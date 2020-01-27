В Москве задержан раздававший конфеты у школы мужчина

27.01.2020, 12:19, Новости дня

В Москве задержали мужчину, раздававшего конфеты несовершеннолетним у школы, сообщили в столичном ГУ МВД.

«Сегодня в ОВД по району Ясенево был доставлен 23-летний гражданин, который на Голубинской улице возле школы раздавал кондитерские изделия несовершеннолетним. Проводится проверка. Мужчина будет опрошен. Продукция изъята и отправлена на исследование», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Источник агентства уточнил, что задержанный раздавал конфеты «Петушок», он заявил, что занимается благотворительностью.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Двадцать пятого января, в День студента, в Северной Осетии произошло то, чего в правовом государстве происходить не должно. Двое студентов — парень и девушка — потанцевали возле Северо-Осетинского государственного университета. Фото: Соцсети Парень приехал из Африки в Россию получать образование. Да, именно в Россию, так как Северная Осетия — это не отдельное государство со своими […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика