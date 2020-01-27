Мнение: Брошенные дети

Мужик бросил сыновей в Шереметьево. Гуманно, чего уж там. Мог бы в лесу оставить…. Нет, пожалел мужик мальчишек, пристроил в аэропорту, в рюкзак сложил все документы детей. Еще и записку оставил. Мол, не могу прокормить, но когда-нибудь заберу мальчиков, не разлучайте их…
Почему-то пришла в голову мысль. Вот сейчас, когда президент поручил увеличить «вознаграждение» за рождение как первого, так и за второго ребенка, количество таких историй, как история мальчиков, брошенных в Шереметьева увеличится? Или наоборот?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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