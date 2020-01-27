В ДТП в Одесской области столкнулись 11 транспортных средств, есть погибший

На трассе Одесса – Киев в Одесской области 27 января произошло ДТП с участием 11 транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
В аварию попали легковые авто, грузовики и автобус сообщением Одесса – Киев.
«По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека госпитализированы. Это одна из пассажирок автобуса и водитель [автомобиля] Skoda», – сообщили в полиции.
ДТП произошло из-за плохих погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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