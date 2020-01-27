Вслед за Mail.Ru сбой произошел в работе сервисов «Яндекса»

Пользователи «Яндекса» сообщают о сбоях в работе сервисов компании, информирует сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 11.40 мск. Технические неполадки в основном наблюдаются в европейской части России.

Чаще всего не работает почтовый сервис «Яндекса» – он недоступен 62% пользователей. Еще у 33% проблемы с доступом к сайту, и 4% не могут работать с сервисом «Яндек.Деньги».

Ранее в понедельник сбой произошел в работе сервисов Mail.Ru.

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