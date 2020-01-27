Россияне в Китае пожаловались на принудительную госпитализацию

Российские граждане в китайском городе Харбин (провинция Хэйлунцзян) заподозрили медицинские службы КНР в искусственном увеличении статистики неподтвержденных случаев заболевания, чтобы продемонстрировать властям эффективную работу по борьбе со вспышкой коронавируса нового типа.
Россияне рассказали в одной из групп для соотечественников в соцсети WeChat, что китайские медики в Харбине якобы отправляют в больницы с проверкой на коронавирус пациентов, у которых нет никаких симптомов, кроме температуры, пишет со ссылкой на переписку в чате издание biang.ru.
Так, одна из участниц чата рассказала, что у нее поднялась температура до 38 градусов после того, как накануне она упала и сильно ударилась локтем. В травмпункте медики, по словам россиянки, «устроили цирк».
«Вызвали нам карету больничную, чтобы ехать сдавать все анализы. Персонал надел спецкостюмы. Нас отвели в специальную комнату, закрытую от всех. (…)Мы приехали в больницу, с нас содрали 109 юаней (более 970 рублей – прим. ВЗГЛЯД). Мы подумали, что это за анализы. Оказалось, что за машину скорой помощи», – рассказала россиянка.
По ее словам, доктор, посмотрев ее снимки, засмеялся и отпустил через минуту, напутствовав: «Идите домой, отдыхайте и берегите руку».
«СЕРЬЕЗНО? А то что я 10 раз говорила что я здоровый человек и не обязана ехать в больницу скорой помощи? Короче, ребят. Вот так люди и попадают в больницы. И поэтому цифры огромные», – резюмировала россиянка.
Между тем, по данным посольства в России, в другой китайской провинции, Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа, в настоящее время находятся 140 российских граждан, 75 из которых являются студентами.
С понедельника авиакомпании перестали возить россиян в Китай.
По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 погибли от пневмонии нового типа в Китае. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.
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