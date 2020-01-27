В Кремле заявили об «эффективном контакте» между Зеленским и Путиным

В Кремле назвали эффективным контакт, который установили президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события», — сообщил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что «сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным».

Песков также сообщил, что возможность встречи Путина и Зеленского во время мемориальных мероприятий в Иерусалиме в прошлый четверг «вентилировалась», но в рамках многостороннего мероприятия отдельную встречу организовать невозможно.

Единственный раз Зеленский и Путин общались лично 9 декабря 2019 года в Париже, где состоялся саммит лидеров «Нормандской четверки» по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина. Президент Украины после саммита заявил, что итог переговоров с Путиным можно охарактеризовать как «ничью».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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