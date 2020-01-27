В Киеве горело здание Минкульта

Сегодня утром в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины в Киеве возник пожар. Прибывшие спасатели эвакуировали людей. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«27 января в 10.14 в Шевченковском районе столицы по улице Ивана Франко 19, в трехэтажном здании на третьем этаже Министерства культуры возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания», – говорится в сообщении.

К тушению привлекли 30 человек личного состава и 10 единиц техники.

В 11.03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры локализовали на площади 30 м². По предварительным данным, пострадавших нет.

«Работы по эвакуации людей завершены. Пожарными подразделениями спасено четыре человека: двое с помощью автолестницы, двое выведены по лестнице», – добавили в ГСЧС.

В Киеве горит Минкульт: людей эвакуируют из здания 27 января в Киеве по адресу улица Ивана Франка, 19 загорелось здание Министерства культуры. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. С верхних этажей эвакуируют людей, а на третьем этаже здания остались заблокированные сотрудники. Полиция перекрывает движение транспорта, чтобы не мешать спецтехнике. Мы выехали на место происшествия, скоро будут подробности, следите Posted by Информатор Киев on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Мінкульт пожежа ❗️МКМС: У приміщенні колишнього Міністерства культури (вул. Івана Франка, 19) сталася пожежа.Працюють підрозділи ДСНС.Більшість співробітників евакуйовано, евакуація триває.Оновлено: Всіх співробітників евакуйовано, пожежу локалізовано. Posted by Міністерство культури, молоді та спорту України on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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