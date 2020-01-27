Навка ответила на критику победы российских фигуристов

В фигурном катании можно выигрывать не только в детском возрасте, но во взрослом, поэтому нельзя говорить, что РФ выигрывает только за счет девочек, заявилафигуристка Татьяна Навка.

В интервью радио Sputnik фигуристка рассказала, что всегда есть недовольные чужой победой.

«Когда русские выигрывают, все время кто-то возмущается. Каждый случай спортсмена индивидуален. Карьера спортсмена может продлеваться до 30 лет, а может в 17 лет закончиться. Я вам точно не могу сказать за каждую фигуристку. Я, например, после 30 лет выиграла Олимпиаду», – рассказала Навка.

Так он прокомментировала высказывание спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфа, который раскритиковал победу 16-летней Алены Косторной на Чемпионате Европы по фигурному катанию. Чиновник сравнил Россию с «фабрикой» по производству спортсменов, где, после использования, их выкидывают. В пример он привел 17-летнюю Алину Загитову, которая приостановила свою карьеру. Представительница Германии в женском одиночном фигурном катании заняла 13-е место. Это Денсдорф связал это с тем, что спортсменке было 23 года, а не 15-16, как российским конкуренткам.

Напомним, в субботу российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе завоевали весь пьедестал почета на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Кроме того, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду, а другой российский дуэт – Александра Степанова и Иван Букин – получили бронзовые награды. Перед этим российские фигуристы заняли весь пьедестал почета на соревнованиях спортивных пар. Победителем чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин стал россиянин Дмитрий Алиев, второе место занял российский фигурист Артур Даниелян.

Всего на турнире в австрийском Граце россияне завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Ранее это удавалось фигуристам из СССР, которые завершали чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 и 1987 годах.

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