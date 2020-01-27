Мать оставленных в Шереметьево детей захотела забрать их в новую семью

Мать детей, которых оставили в московском аэропорту Шереметьево, может забрать их в новую семью, сообщили в министерстве соцзащиты Хабаровского края.
«Женщина сейчас беременна третьим ребенком, она, ее новая семья готова забрать детей себе», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Там добавили, что решение о передаче детей примут органы опеки и попечительства.
В ведомстве намерены оказать содействие в возвращении детей к матери. На данный момент решаются вопросы по перевозке детей. В министерстве выразили надежду, что все разрешится в течение трех дней. Сама женщина не может отправиться за детьми по состоянию здоровья.
Семья, где живет мать этих детей, – благополучная. Отмечается, что женщина не знала, что детей увозят в другой город.
Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.
По факту оставления детей в Шереметьево возбудили уголовное дело.
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