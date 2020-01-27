«Не каждая бы выдержала меня»: Дмитрий Маликов поделился секретом счастливого брака

Дмитрий Маликов и его супруга Елена Изаксон живут вместе уже двадцать восемь лет. Певец поделился секретом счастливого брака. Несмотря на жизненные трудности, рядом с музыкантом всегда преданная жена, которая понимает и поддерживает.

29 января музыкант будет отмечать юбилей, ему исполнится пятьдесят лет. Артист со своей супругой официально оформил брак после рождения дочери Стефании, в 2000-м году. Звездная пара неоднократно говорила о любви друг к другу. Помимо любви между супругами есть и определенные совпадения. Например, певец говорит, что не каждый житель смог бы ужиться с его женой, и не каждая жительница выдержала бы такого человека, как он. Артист не скрывает, что и в их семье бывают конфликты, но они быстро заканчиваются, поскольку мгновенно ищутся способы решения возникшей проблемы. Скандалы происходят, в основном, когда Маликов бывает неряшлив или пребывает в плохом настроении.

В 2018 году у артиста родился сын. Марку Маликову уже исполнилось два года. Родители устроили по этому поводу грандиозный праздник. Певец безумно счастлив, что у него теперь есть наследник. Девятнадцатилетняя дочь Стефания всего в жизни добивается сама, строгий отец лишь дает ей советы и учит жить правильно, помогать нуждающимся людям. Девушка сама себя обеспечивает, рекламируя брендовую одежду в Instagram. Кроме этого, она занимается музыкой. Дмитрий Маликов скептически относится к ее творчеству, поскольку не видит настоящего стремления к музыке, лишь желание немного попеть. Сама же Стефания Маликова пока не собирается посвящать свою жизнь сцене.

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