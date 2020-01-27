Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

27.01.2020, 11:58, Новости дня

Российская актриса Наталья Андрейченко, проживающая в Мексике, пропала в этой стране, сообщил директор актрисы Ян Трунцев.

«Со мной связалась ее подруга Марэт, она была у нее в гостях в Канкуне в три часа дня. После этого она уехала, сославшись на плохое самочувствие, и все, связь с ней пропала. В общем, это вся информация, которая мне известна. Я пытаюсь сейчас узнать, можно ли кого-то отправить к Наталье домой», – сказал Трунцев, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что на данный момент еще не успел связаться с сыном артистки.

«Думаю, что он и не в курсе всей этой ситуации, потому что они редко общаются. Я уже начал обзванивать коллег, они с ней общались в последний раз в четверг», – отметил директор.

Андрейченко известна своими ролями по фильмам «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман».



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