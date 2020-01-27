Журналисты «Коммерсанта», «Медузы», «Новой газеты» и других СМИ потребовали освободить редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева

Журналисты “Новой газеты”, “Медузы”, “Медиазоны”, “Коммерсанта”, “Ведомостей”, “Эха Москвы”, Znak.com, “Проекта” и других СМИ потребовали прекратить уголовное дело в отношении редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого по «террористическим статьям».

В защиту Гаджиева в видеообращении выступили, в частности, журналисты Иван Голунов, Илья Азар, Татьяна Фельгенгауэр, Сергей Смирнов, Олег Кашин и Максим Шевченко.

29 января с 19:00 до 22:00 журналисты проведут серию одиночных пикетов у представительства республики Дагестан в Москве.

Гаджиев был задержан 14 июня. Его подозревают в перечислении средств на счета исламского проповедника, связанного с «Исламским государством». На Гаджиева завели дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК).

У здания Советского районного суда начались одиночные пикеты в его поддержку. В них приняли участие больше 50 человек.

В суде Гаджиев заявил, что один из давших на него показания — Кемаль Тамбиев, —задержанный в Москве и также подозреваемый в финансировании терроризма, сделал это под пытками. Позднее сам Тамбиев подтвердил это на суде.

Гаджиев рассказал, что не знает Тамбиева и встретился с ним в перерыве заседания суда в клетке, где находились другие задержанные. Он добавил, что Тамбиев был избит и извинился перед ним за показания, признавшись, что «его пытали». Гаджиев задал вопрос, почему Тамбиев был избит, на что следователь ответил, что «не понял вопроса». В Telegram-канале «Черновика» опубликовали фотографию Тамбиева из суда, на которой видно синяк под глазом.

Журналист издания «Новое дело» Идрис Юсупов рассказал The Insider о деле, возбужденном в отношении Гаджиева и еще 10 человек, и о том, как легко стало подвести под такую статью любого.

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