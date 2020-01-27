В работе Mail.ru произошел массовый сбой

27.01.2020, 10:51, Разное

В понедельник, 27 января, в работе Mail.ru произошел массовый сбой. Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Калининграда, сообщает НСН.

Неполадки в работе сервиса стали наблюдаться с 10 часов мск. Большинство пользователей (61%) сообщили о проблемах во время использования почты, другие (27%) столкнулись с трудностями при открытии сайта, передает RT.



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