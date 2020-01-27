В Грузии объяснили причины дипломатической войны с конгрессменами США

Проблемы, возникшие в отношениях Тбилиси с американским Конгрессом, сразу несколько членов которого открыто заявили о тревожащих их политических и экономических разногласиях с властями Грузии, являются комплексными, сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт по вопросам международной политики Сосо Цинцадзе.

«С конгрессменами надо работать, наивно полагать, что их заявления останутся незамеченными для администрации Белого дома. Отдельные конгрессмены могут создавать в США серьезное общественное мнение, они достаточно влиятельны», – сообщил эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Самое плохое, если грузинский политический класс этого не понимает», – сказал он.

«Нынешний год – выборов в парламент – будет очень сложным для Грузии и для ее властей, для правящей «Грузинской мечты». При этом страна находится в зоне повышенного внимания американских и европейских политиков, критика которых становится регулярной. Это сигнал. Надеюсь, что умные люди, такие как председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, это понимают», – сказал Сосо Цинцадзе.

«Соглашусь, что часть конгрессменов критикует Грузию или в собственных интересах, или основываясь на неверной информации, – сказал он. – Но это не значит, что к этому можно относиться несерьезно. Боком выйдет! Надо прислушиваться к советам и замечаниям наших партнеров, надо работать с конгрессменами. Дипкорпус Грузии должен активизироваться, а ему, очевидно, не хватает профессионализма. Нужно больше личных встреч, персональных контактов».

«Сложно предсказать, во что в итоге все это выльется. Вот скоро к нам приедет новый посол США Келли Дегнан. Она будет во всем детально разбираться. А мы не знаем, с какими инструкциями она приезжает. Посмотрим, какие заявления сделает новый посол. Все может стать понятнее через несколько месяцев, когда избирательная кампания в Грузии выйдет на финишную прямую, когда оппозиция перейдет к радикальным формам протеста, а власть непонятно чем ей ответит», – отметил аналитик.

Ранее посол Грузии в США Давид Бакрадзе заявил о «политических интересах» ряда американских конгрессменов, которые в последнее время направили премьер-министру Георгию Гахарии письма с тревогой о положении в политической и экономической сферах страны.





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