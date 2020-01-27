Россиянам пообещали компенсацию за досрочный отъезд из Китая

27.01.2020, 11:44, Новости дня

Российские туристы, решившие досрочно прекратить отпуск в Китае из-за эпидемии коронавируса, получат компенсации за недостающие дни отдыха, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Дмитрий Горин.

«Мы убеждаем туристов, что если туроператор будет в том числе предлагать досрочные рейсы, то с учетом вопросов безопасности, лучше воспользоваться этой возможностью. По возвращении им по заявлениям будут производиться выплаты по не использованным дням отдыха», – передает ТАСС слова Горина.

При этом пока не планируется централизованная эвакуация туристов с китайского острова Хайнань, подчеркнул он. Он добавил, что туроператоры прекратили чартерные завозные рейсы, но осуществляют вывозные рейсы в плановом режиме. При этом по желанию туристов возможен досрочный возврат.

Отдыхающим в Китае россиянам рекомендовано не покидать территорию отелей, на острове отменены экскурсии, закрыты увеселительные заведения.

«Туристы с очень большим пониманием относятся к ситуации и в том числе досрочно прекращают свой отдых», – сообщил Горин.

Напомним, ранее в понедельник в АТОР сообщили, что Все авиарейсы между российскими городами и Китаем осуществляются в плановом порядке, но с понедельника выполняются исключительно для вывоза туристов из Поднебесной, где распространяется коронавирус. 



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