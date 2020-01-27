Личное: Чудодейственный механизм внутри

Этот автор описывает события так, что ничего не понятно.

И поэтому понятно про его корону.

Ясно почему?

И еще из нескольких деталей хорошо заметна корона.

Перечислите все признаки.

Разберите их самостоятельно и сделайте прогноз его ситуаций.

macyanichka

Почему меня бросили две девушки почти одновременно?

Мне 35, не женат(и не был) детей нет с Л. познакомились в тиндере, ей 35. Вино пили, целовались на первом свидании. Потом через пару дней кино и ко мне поехали сексом занялись. Секс ей не понравился, а я немного да, наверное.

Потом у нее уже встречались.

И тут параллельно с М. познакомился, уже через Баду. Погуляли, поговорили, потом через пару дней у меня кино и секс, потом у нее стали встречаться.

М., наверное, 27-29 лет.

Переписываемся с Л по поводу моего приезда очередного к ней, т.е. секса. Она пишет, приезжай к 22.00, это было днем, а потом пишет, отбой, перенесится, мол. часа за два до срока.

Ну и думаю, раз меня задвинули на 12 ряд, то я не особо и нужен. Ну и не писал больше, и она не писала.

Секс был хороший с Л но кончить долго не мог.

А с М наоборот, сдерживался, чтобы не кончить быстро. У нее какой-то чудодейственный механизм внутри, секрет которого мне до сих пор не ясен.

М. мне хотела пику сделать, но вышла скалка, я ответил пикой на ее скалку, она замолчала. Потом сделал пинг через 5 дней. Не ответила.

Так все и кончилось, встречались где-то месяц, с Л. — два.

Конечно, несильно они меня любили. Как любовники встречались и не более. Но и не думал что так резко все кончится, все же.

С уважением, А.

П.С. Но вот Л. позвала в гости. Нажал на паузу.

Источник: Эволюция

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