Личное: Чудодейственный механизм внутри

Этот автор описывает события так, что ничего не понятно.
И поэтому понятно про его корону.
Ясно почему?
И еще из нескольких деталей хорошо заметна корона.
Перечислите все признаки.
Разберите их самостоятельно и сделайте прогноз его ситуаций.
macyanichka
Почему меня бросили две девушки почти одновременно?
Мне 35, не женат(и не был) детей нет с Л. познакомились в тиндере, ей 35. Вино пили, целовались на первом свидании. Потом через пару дней кино и ко мне поехали сексом занялись. Секс ей не понравился, а я немного да, наверное.
Потом у нее уже встречались.
И тут параллельно с М. познакомился, уже через Баду. Погуляли, поговорили, потом через пару дней у меня кино и секс, потом у нее стали встречаться.
М., наверное, 27-29 лет.
Переписываемся с Л по поводу моего приезда очередного к ней, т.е. секса. Она пишет, приезжай к 22.00, это было днем, а потом пишет, отбой, перенесится, мол. часа за два до срока.
Ну и думаю, раз меня задвинули на 12 ряд, то я не особо и нужен. Ну и не писал больше, и она не писала.
Секс был хороший с Л но кончить долго не мог.
А с М наоборот, сдерживался, чтобы не кончить быстро. У нее какой-то чудодейственный механизм внутри, секрет которого мне до сих пор не ясен.
М. мне хотела пику сделать, но вышла скалка, я ответил пикой на ее скалку, она замолчала. Потом сделал пинг через 5 дней. Не ответила.
Так все и кончилось, встречались где-то месяц, с Л. — два.
Конечно, несильно они меня любили. Как любовники встречались и не более. Но и не думал что так резко все кончится, все же.
С уважением, А.
П.С. Но вот Л. позвала в гости. Нажал на паузу.
Источник: Эволюция
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Насколько скучны красные дорожки киноцеремоний «Оскар» и «Золотой глобус», понимаешь только на утро после музыкальной премии «Грэмми». Вот где звезды отрываются по полной: самые скромные гости пускают в ход невообразимые мини и декольте, а те, что посмелее — устраивают модный перформанс со всеми вытекающими. Маски и ковбойские шляпы, гигантские розовые чемоданы, костюмы из жемчуга, бутылки воды […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ЕСПЧ присудил Лимонову более 19 тысяч евро за спор с Лужковым / 27 ноября
- Шурыгина засветила грудь на морском побережье / 26 ноября
- Мнение: Маченые / 21 декабря
- Провал России при испытании комплекса «Уран-9» слили в Сеть: что случилось на полигоне — фото / 16 декабря
- Михаил Погребинский: Украина врял ли вернёт управление ДНР и ЛНР / 25 декабря
- Олег Меньшиков рассказал о настоящей причине своей бездетности / 14 января
- Королевская семья Греции на русской вечеринке в честь свадьбы Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса / 19 января
- В Сети появился снимок Малахова и Апиной на окраине Саратова / 28 ноября