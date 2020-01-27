Экс-главбуха войсковой части в Подмосковье отдали под суд на крупное хищение

Направлено в суд уголовное дело бывшего главного бухгалтера войсковой части в Подмосковье Олега Соболева и трех соучастников о хищении у министерства обороны свыше 353 млн рублей, информирует СК.

«Военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Ракетным войскам стратегического назначения окончено предварительное следствие в отношении бывшего начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера федерального казенного учреждения «Войсковая часть 14118» Олега Соболева, бывших его заместителей Лидии Чернопятовой и Александра Кулемина, а также бывшего начальника отдела планирования научно-исследовательских работ войсковой части 44026 подполковника запаса Алексея Якимова», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По версии следствия, в 2010-2014 годах обвиняемые систематически оформляли и направляли в банки подложные финансовые документы, на основании которых Минобороны необоснованно перечислило свыше 353 млн рублей, которые были обналичены и похищены.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на наличные денежные средства Якимова в иностранной валюте на 63 тыс. рублей, а также два автомобиля, принадлежащие Кулемину и его супруге, общей стоимостью 1 млн рублей.

В ведомстве добавили, что изначально Соболев признал вину, в рамках сделки со следствием рассказал о преступлении и добровольно внес в кассу части в счет возмещения причиненного государству ущерба 1 млн рублей.

«Однако после того, как был наложен арест на двухкомнатную квартиру в Тамбове, два машино-места в подземном паркинге элитного жилого комплекса в Сергиев Посаде и коллекционный автомобиль BMW общей стоимостью свыше 40 миллионов рублей, приобретенные на похищенные денежные средства и оформленные на родственников и знакомых Соболева, последний нарушил взятые на себя обязательства… и избрал тактику активного противодействия следствию», – сообщили в СК.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в 235 гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее офицер Балтфлота отправился в колонию за оформление кредитов на сослуживцев.





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