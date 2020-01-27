Мнение: Средний старт в квесте «Жизнь»

Для меня жизнь — это квест. И старт этого квеста у каждого человека — свой. Кто-то рождается Иванкой Трамп, а кто-то — инвалидом в касте неприкасаемых в Индии.



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Старт у всех — разный. И в этом нет никакой справедливости совершенно.

Кому-то достаётся красота, здоровье, богатство, кому-то — болезни и нищета.

И вот сейчас, по идее, я должна выдать что-то мотивационное. Ну, типа: старт — разный, но шанс подняться есть у всех.

Знаете, а я в этом не уверена.

Честно скажу: у сына индийской проститутки из касты неприкасаемых шанса подняться нет. Вот нет и всё тут. Его участь — чистить канализации и мыть туалеты всю свою трудную жизнь. Миллионер из трущоб из него, если и получится, то только в Голливуде или Болливуде.

Чтобы подняться высоко, любому человеку нужен хотя бы средний старт.

Для моего поколения таким стартом было высшее образование. Сегодня диплома средненького российского ВУЗа для среднего старта, на мой взгляд, недостаточно. В России 2020 года почти каждый продавец сим-карт и пластиковых окон — дипломированный юрист или экономист.

Я уже писала про образование за границей, но всё же, чем лучше я узнаю об их системе, тем с большей уверенностью могу сказать, что образование образованию рознь. Также как и диплом — диплому, кстати тоже.

Возьми, к примеру, продавца сим-карт, имеющего российский диплом экономиста. Кто-то скажет, что этот старт для специалиста — тоже ничего? Мол, нужно же с чего-то начинать и сделать карьеру. Вот только какую карьеру он сделает в салоне связи?

Ну, выучился он, молодец, смог. Получил диплом. Пошёл учиться на экономиста, потому что это — престижно, но а что, собственно, дальше? Продавать симки?

Уже давно HR специалисты по всему миру трубят, что не хватает высококвалифицированных специалистов и топ-менеджеров. То есть, не хватает тех, кто знает своё дело, и кто хочет двигаться дальше.

Вот вы мне теперь и скажите — что с нашим дипломом знают наши выпускники? Могут они устроиться на работу по специальности, если нет знакомств? Или смогут они продвигаться по карьерной лестнице, если папа или мама куда надо не позвонят?

Ответы, как мне кажется, очевидны. К чему я это все?

Да к тому, что нужно, во-первых, правильно выбрать изначально профессию. Во-вторых, если есть возможность, выбирайте университет за рубежом — именно там, ещё на стадии обучения вносятся корректировки в сами образовательные программы, учитывая все изменения на рынке! Не учат 100 лет одному и тому же, по одним и тем же учебникам, а готовят ребёнка к нынешним условиям на рынке труда.

Именно в университетах за рубежом уже десятки лет работают специальные департаменты, которые помогают студентам и грамотно написать резюме, и правильно представить себя потенциальным работодателям. А слышали ли вы такое слово, как нетворкинг? Так вот в университетах всё делают для того, чтобы студенты смогли сами завязать полезные знакомства и ещё во время обучения проходили стажировки в компаниях — внимание! — по своей специальности.

Кстати, я недавно от знакомой слышала, дочь которой сейчас учится на третьем курсе в американском университете, что девчонка уже на втором курсе смогла найти себе подработку и зарабатывала до 2 тыс долларов в месяц (ну правда она очень активная и целеустремленная, но ведь и вам это может быть по силам). Эх, где мои 17 лет?!

В общем, я не так сильна в этом вопросе, как мои друзья, которые уже 16-й год приглашают зарубежные университеты на выставку в Москву, чтобы у тех, кто планирует поступать в Англию, США, Канаду, Европейские университеты была возможность получить информацию из первых уст на XVI международной выставке лучших университетов мира UNIS FAIR 2020.

Когда и где? 1 февраля с 11 до 18 в Лотте Отель Москва.

Ваша задача — прийти, послушать, задать вопросы. Начните хотя бы с этого.

На выставку приедут представители ведущих ВУЗов Великобритании, США, Канады, Ирландии, Швейцарии, Испании, Германии и Австралии (всего — более 60). Они ответят на любые ваши вопросы и дадут советы.

Также вам расскажут о летних программах топовых университетов США (Лига Плюща, MIT, Stanford University, Boston University и др.). Вы получите консультацию специалиста по поступлению в эти университеты и сможете записаться на встречу с экспертом мирового уровня для разработки стратегии подготовки.

Вход на выставку свободный, но предварительная регистрация необходима. Без неё не пустят!

Приходите! Вы ничего не теряете, а вот шанс подарить своему ребёнку хороший старт в жизни приобретаете. Сегодня хороший старт — это не квартирка в Мухосранске, а хорошее образование, полученное зарубежом.

При получении зарубежного диплома, ваш ребёнок станет человеком мира, сможет построить карьеру в компаниях с мировым именем — в любой стране Европы или в Америке.

Желаю удачи!

Источник: Лена Миро

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