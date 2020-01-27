L’Union — в Освенциме в 75-ю годовщину его освобождения вспоминают жертв холокоста

В польском музее Аушвиц-Биркенау соберутся бывшие узники концлагеря, чтобы в день 75-й годовщины его освобождения Советской армией отдать дань памяти жертвам холокоста, пишет L’Union. Ожидается, что церемонию также посетят главы государств и правительств 60 стран за исключением мировых лидеров, которые до этого приняли участие в иерусалимском форуме по холокосту.



Reuters

В понедельник в Освенциме соберутся выжившие жертвы холокоста, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря советскими войсками, пишет L’Union. Во время Второй мировой войны в Аушвице-Биркенау, как его называли нацисты, погибло более 1,1 миллионов человек, в основном евреев.

Как рассказывает издание, из-за политических споров организованную на юге Польше церемонию посетят королевские особы, главы правительств и государства порядка 60 стран, в том числе премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Однако в бывший концлагерь не приедут лидеры мировых держав — вместо этого они посетили церемонию, организованную Израилем. В четверг в Иерусалиме состоялся Форум памяти жертв холокоста, широко освещавшийся в средствах массовой информации. На нём присутствовали в том числе вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин.

В декабре глава Кремля вызвал возмущение Запада после заявления, что Польша была в сговоре с Адольфом Гитлером и способствовала началу Второй мировой войны. По мнению французского сайта, это в корне неверно: на самом деле война началась в сентябре 1939 года, когда Германия и СССР оккупировали Польшу в соответствии с секретным протоколом пакта Молотова — Риббентропа. Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Путина за попытку «переписать историю» и не приехал на форум в Иерусалим после того, как ему отказали в возможности на нём выступить. Ожидается, что Дуда произнесёт речь в Освенциме на церемонии памяти 6 миллионов европейских евреев, погибших во время холокоста.

Для многих бывших узников кошмары не стираются из памяти, несмотря на прошедшие десятилетия. «Немецким солдатам достаточно было указать на вас пальцем, чтобы отправить в газовую камеру», — рассказывает 88-летняя Бронислава Хоровиц. В 12 лет её и её маму — польских евреев — отправили в Освенцим. Она вспоминает, что «всех, кто выглядел слабым, худым, костлявым», ждала смерть. Сама Бронислава выжила благодаря матери, которая смогла тайно пронести в лагерь бриллиант и подкупить охранников. «Аушвиц был огромным ужасом», — подчёркивает Хоровиц.

В заключение L’Union напоминает, что Освенцим (или Аушвиц-Буркинау) функционировал с 1940-го по 1945 год и являлся самым большим и смертоносным в сети концлагерей по всей Европе, созданных Гитлером для «окончательного решения еврейского вопроса». Немцы оставили Освенцим, спасаясь от наступающей Красной армии, и он стал единственным лагерем, который сохранили до наших дней.

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