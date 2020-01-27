Помогут отцу с работой: оставленных в Шереметьево детей поддержали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в больницу к мальчикам, которых оставил отец в аэропорту Шереметьево. Глава региона пообщался с детьми и подарил им подарки, передает телеканал «360».

В личном микроблоге Андрей Воробьев рассказал, что скоро мальчики пойдут в океанариум. «Настроение (у детей – Прим.ред.) отличное. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят», – написал губернатор.

Напомним, в минувшее воскресенье мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух сыновей с запиской, в которой рассказал о тяжелом материальном положении. Как уточняет НСН, ранее дети уже несколько раз оказывались в Центре социальной защиты.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оставление в опасности». «Мужчина умышленно оставил детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии», – приводит официальное сообщение RT.

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