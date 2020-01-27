В РФ выявлено более 100 человек с подозрением на коронавирус

Роспотребнадзор сообщил, что более чем у 100 россиян была заподозрена пневмония нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Такой диагноз ни в одном случае не был подтвержден, подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в стране началось использование новых тест-систем для выявления коронавируса, передает РИА «Новости».

Напомним, в РФ в короткие сроки – менее чем за семь дней после опубликования генетической последовательности коронавируса – разработали метод его диагностики.

В провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа, в настоящее время находятся 140 российских граждан, 75 из которых являются студентами.

С понедельника авиакомпании перестали возить россиян в Китай.

По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 погибли от пневмонии нового типа в Китае. Власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.

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