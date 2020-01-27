Автоновости: Новый паркетник Mitsubishi ASX появится в России

Японский автомобильный гигант Mitsubishi осенью 2019 года презентовал обновленный кроссовер ASX, однако уже с начала 2020 года модель доступна на местном рынке.

Вместе с тем в скором времени состоится также выход в продажу на рынке России. В компании указали, что установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» займутся на японских предприятиях, исключив потребность в доработке на российских заводах. Вместе с тем клиенты смогут подобрать кроссовер с двумя модификациями моторов на 1,6 и 2,0 литра с мощностью до 150 л.с в топовой комплектации.

Независимо от версии, во всех версиях предусмотрели 6-ступенчатую коробку передач. Новинка получила обновленную светодиодную оптику, объемные воздуховоды, а также ряд других улучшений. Также здесь установили продвинутый мультимедийный комплекс с расширенным функционалом.

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